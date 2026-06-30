Польща заявила про можливе вето на вступ України до ЄС через Бандеру

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Польща може виступити проти вступу України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери

Про це, як інформує "Українська правда", заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RegioNews.

За його словами, Україна може зіткнутися з серйозними труднощами в процесі євроінтеграції, якщо продовжить використовувати ОУН та УПА як національні символи. Він наголосив, що Варшава займатиме жорстку позицію з цього питання.

Косіняк-Камиш підкреслив, що всі країни-кандидати на вступ до ЄС повинні відповідати суворим критеріям, зокрема у сфері історичної пам’яті.

"Не можна в ЄС ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", – заявив він.

Посадовець також зазначив, що Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення ЄС і ніхто не може впливати на її позицію під час голосувань.

"Нам ніхто не казатиме, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу", – додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Згодом Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі.Глава держави опублікував фото з відділення "Нової пошти", де видно, що орден був надісланий на адресу канцелярії Кароля Навроцького.

28 червня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має вшановувати визначних українців різних епох.

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