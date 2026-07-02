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02 липня 2026, 13:35

СБУ та Сили оборони уразили НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в РФ

02 липня 2026, 13:35
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Фото: соцмережі
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У ніч на 2 липня СБУ спільно з Силами спецоперацій завдала удару завдала удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Старолікєєво" у місті Кстово

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними української спецслужби, відстань до цілей становила близько 850 кілометрів.

У районі Кстово вночі фіксувалася активність російської ППО, після чого пролунали вибухи та виникли щонайменше два осередки займання у промисловій зоні.

  • Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, яке виробляє паливо для різних потреб, зокрема для російської армії.
  • ЛВДС "Старолікєєво" є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів.

У СБУ зазначають, що удари по нафтопереробній інфраструктурі зменшують можливості Росії забезпечувати свою армію паливом і ведення бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни.

Зокрема, СБУ вже провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.

Читайте також: 40-денна операція СБУ проти РФ: що може стояти за планом

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