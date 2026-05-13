У Харкові під ударом опинилися два райони: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури
Вночі 13 травня російські війська атакували Харків, поціливши по двох районах міста
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
У Шевченківському районі на дорогу впали уламки ворожого безпілотника. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
У Холодногірському районі зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури. На місці удару спалахнула пожежа. Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, росіяни 12 травня атакували дронами Дніпровський район Херсона, поранені двоє цивільних – 67-річний та 40-річний чоловіки. Медики оцінили їх стан, як середнього ступеня тяжкості.
