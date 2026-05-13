13 травня 2026, 07:07

Понад 1000 ударів за добу: троє людей поранені на Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА
Упродовж минулої доби російські війська завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому районі поранення отримали троє людей.

Федоров уточнив, що армія РФ здійснила 24 авіаційні удари по Комишувасі, Оріхову, Новоолександрівці, Чарівному, Воздвижівці, Тимошівці та інших прифронтових населених пунктах.

Крім того, 732 безпілотники різних модифікацій атакували Запоріжжя, Кушугум, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Малу Токмачку, Щербаки та низку інших населених пунктів області.

Також зафіксовано обстріл із реактивних систем залпового вогню по Воздвижівці.

Ще 249 артилерійських ударів прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Степногірську, Новоданилівці, Щербаках та інших прифронтових територіях.

Унаслідок атак надійшло 52 повідомлення про пошкодження житлових будинків, нежитлових приміщень, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, росіяни 12 травня атакували дронами Дніпровський район Херсона, поранені двоє цивільних – 67-річний та 40-річний чоловіки. Медики оцінили їх стан, як середнього ступеня тяжкості.

