Понад 1000 ударів за добу: троє людей поранені на Запоріжжі

голова Запорізької ОВА Іван Федоров

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому районі поранення отримали троє людей.

Федоров уточнив, що армія РФ здійснила 24 авіаційні удари по Комишувасі, Оріхову, Новоолександрівці, Чарівному, Воздвижівці, Тимошівці та інших прифронтових населених пунктах.

Крім того, 732 безпілотники різних модифікацій атакували Запоріжжя, Кушугум, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Малу Токмачку, Щербаки та низку інших населених пунктів області.

Також зафіксовано обстріл із реактивних систем залпового вогню по Воздвижівці.

Ще 249 артилерійських ударів прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Степногірську, Новоданилівці, Щербаках та інших прифронтових територіях.

Унаслідок атак надійшло 52 повідомлення про пошкодження житлових будинків, нежитлових приміщень, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

