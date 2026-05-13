13 травня 2026, 07:14

Бійці ЗСУ ліквідували за добу понад 1100 окупантів та 50 артсистем ворога

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Українські бійці продовжують завдавати значних втрат армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1130 окупантів, два танки, одну бронемашину, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 1853 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 287 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.05.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 13 травня 2026 року

Раніше повідомлялося, що росіяни масово перекидають техніку та живу силу на Запорізький напрямок. Також ворог поповнює виснажені підрозділи на Донеччині.

