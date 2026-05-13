Фото: ОВА

Напередодні та вночі 13 травня ворог здійснив майже 30 атак на три райони області. Внаслідок обстрілів вісім людей загинули, 11 отримали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Постраждали троє людей: 16-річний юнак перебуває у лікарні, ще один 16-річний та 21-річний хлопці лікуються амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків, загинули двоє людей.

Також через атаку, що сталася напередодні вдень, пошкоджено ще 9 осель. Загинули 4 людини, ще четверо – постраждали. Трьох з них ушпиталили, 50-річний чоловік перебуває у важкому стані.

У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.

Нагадаємо, внаслідок удару по Кривому Рогу загинули 43-річний чоловік та 65-річна жінка. Дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку.