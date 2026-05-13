13 травня 2026, 07:46

Сумщина під атакою: внаслідок удару дрона поранено 13-річну дитину

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 12 травня, російський дрон влучив у цивільну інфраструктуру Білопільської громади, постраждав 13-річний хлопчик

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, дитина перебував неподалік місця влучання та зазнав поранень.

Хлопчика госпіталізували, його прооперували.

Обставини та наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, росіяни увечері 12 травня атакували Кривий Ріг. Дрон влучив у житловий будинок. Відомо про двох загиблих – це чоловік 43 років та жінка 65 років. Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку: дитину евакуювали до лікарні.

Сумська область війна атака дрон хлопчик поранення
