13 травня 2026, 08:21

"Тепле місце" за $8 тисяч: на Хмельниччині продавали службу в тилу

Фото: Національна поліція
На Хмельниччині викрили двох осіб, які організували схему незаконного переведення військовослужбовців до тилових підрозділів за гроші

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники пропонували військовослужбовцям "допомогу" у переведенні до тилових частин гарнізону. Вони запевняли клієнтів у наявності зв’язків серед посадових осіб та обіцяли швидке й безперешкодне оформлення переводу.

В одному з епізодів мешканець області оцінив свої послуги у 8 000 доларів США. Чоловік переконував військового, що без його втручання змінити місце служби буде неможливо. Також він пропонував виготовлення рекомендаційного листа, необхідного для переведення до іншої частини.

Іншу схему організувала 45-річна заступниця командира однієї з рот. Використовуючи службове становище та хизуючись нібито знайомствами серед керівництва військової частини, жінка пообіцяла військовослужбовцю посприяти у переведенні за 5 000 євро. Окрім цього, вона мала провести "інструктаж" щодо збору документів та проходження процедури.

Після документування незаконної діяльності правоохоронці затримали обох фігурантів одразу після отримання обумовлених сум.

Слідчі вже повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – "Зловживання впливом". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР спільно і з СБУ викрили переведення військових Нацгвардії на небойові посади за гроші. За свої "послуги" фігуранти визначили суму у 6 тисяч доларів США. Згодом вимагали ще тисячу доларів, пояснюючи це додатковими витратами.

