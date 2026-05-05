На Дніпропетровщині вандали практично розтрощили кладовище

Інцидент стався у Павлограді в мікрорайоні Соснівка. Там невідомі понівечили десятки пам'ятників

Про це повідомляє "Відомо".

У мережі з'явилось відео, де місцева жителька показує масштаби руйнувань на кладовище в Павлограді. На кадрах можна побачити зафіксовано десятки повалених та розбитих надгробних плит.

Кількість повалених пам'ятників вказує на те, що це не поодинокий випадок. Скоріше за все, зловмисники діяли системно.

Слід зазначити, що це порушення статті 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. За такий злочин передбачена відповідальність — від значного штрафу до обмеження або навіть позбавлення волі.

