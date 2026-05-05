На Буковині ухилянтам продавали "путівки за кордон" за 12 тисяч доларів

На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону. Оранізатори оцінили "поїздку" в 12 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Троє чоловіків віком 35, 37 та 40 років організували схему незаконного перетину кордону. Вони знайшли "клієнта", який хотів виїхати з України. Зловмисники запропонували йому на 12 тисяч доларів допомогти проїхати до Молдови.

Один зі зловмисників надав "клієнту" необхідні засоби, щоб подолати огородження на кордоні та провів йому інструктаж. Проте під час супроводу "клієнта" їх затримали правоохоронці. Наразі організаторів помістили до ізолятора тимчасового тримання.

