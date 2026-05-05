Операція "Мідас": Умєров не прийде на засідання ТСК – що відомо

Секретар РНБО Рустем Умєров не зможе взяти участь у засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії, оскільки перебуває у закордонному відрядженні разом із президентом України

Про це повідомила пресслужба РНБО у коментарі для "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що про неможливість участі секретаря РНБО було завчасно повідомлено ТСК через офіційні канали комунікації.

"Секретар РНБО не зможе взяти участь у засіданні ТСК – про що тимчасова слідча комісія повідомлена офіційними каналами комунікації – оскільки перебуває у закордонному відрядженні разом з президентом України", –йдеться у повідомленні.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що парламентська ТСК у межах розслідування операції НАБУ і САП "Мідас" викликала низку посадовців та керівників держустанов на засідання 5 травня. Серед них – представники уряду, правоохоронних органів, Нацбанку та держбанків, а також керівники антикорупційних органів і Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Один із епізод стосується зустрічі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. У розмові обговорюється затримка з прийманням військової продукції, зокрема бронежилетів, які, за словами Міндіча, тривалий час залишалися на складах.