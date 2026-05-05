Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Організатором схеми виявився житель Одеси, який шукав клієнтів через Telegram-канал. До роботи він залучив двох спільників – рідних братів із Подільського району. Свої послуги ділки оцінили у 5000 доларів США, які клієнти мали перерахувати на криптогаманець.

За вказівкою організатора спільники зустріли "клієнта" в Одесі та автомобілем доставили його до прикордоння. В дорозі вони провели детальний інструктаж: роз’яснили маршрут та правила поведінки під час перевірок на блокпостах. Однак реалізувати свій план ділкам не вдалося – правоохоронці затримали їх під час переправлення пасажира. Організатора втечі затримали в Одесі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили автівку, мобільні телефони та гроші. Усім трьом повідомили про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон України).

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.