11:48  05 травня
На Львівщині легковик влетів під фуру: авто зім'яло вщент
10:50  05 травня
У Тернополі судитимуть 60-річного чоловіка за зґвалтування 14-річного хлопця
10:24  05 травня
У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
UA | RU
UA | RU
Микола Княжицький Народний депутат info@regionews.ua
05 травня 2026, 10:38

"Мала авіація" над Кремлем: українські БпЛА стали головною інтригою 9 травня

05 травня 2026, 10:38
Читайте также на русском языке
Українські дрони можуть взяти участь у параді на Красній площі. У такому разі це буде саме той парад, на який в Україні давно чекали
Українські дрони можуть взяти участь у параді на Красній площі. У такому разі це буде саме той парад, на який в Україні давно чекали
Ілюстративне фото: AI
Читайте также
на русском языке

Московські паради традиційно мають дві частини: прохід військових колон повз піраміду Леніна та повітряну частину над Москвою. Проліт у небі над Кремлем літальних апаратів української "малої авіації" має додати параду колориту й нагадати, що "спеціальна воєнна операція йде відповідно до плану".

Якщо СБУ та ГУР дійсно зуміли налагодити пряме авіасполучення з Москвою, то питання регулярності рейсів, а також часу і місця прильотів цікавить усіх, не лише телеглядачів параду в Україні.

У цьому контексті головна інтрига: чи з’явиться на параді Путін. За традицією він має бути особисто присутнім на трибунах. Але сьогоднішні повідомлення CNN свідчать, що Путін останні місяці істотно скоротив свої переміщення і практично не виходить із бункера в Краснодарському краї під ешелонованим захистом ППО. А в бункері парад доступний лише по телевізору.

Паралельно по всій Росії регулярно і надовго відключають інтернет. Сьогодні повідомили, що в Москві він буде відсутній з 5 по 9 травня. Таким чином Кремль демонструє, що після українських дронів найбільший страх Путіна – це необмежений інтернет. Для більшого хорору можна уявити ситуацію, в якій український дрон пролітає над Москвою та "роздає" необмежений інтернет, об’єднуючи ці два страхи в один грандіозний кошмар))).

Два місяці тому здатність Ізраїлю та США завдавати далекобійних ударів призвела до знищення значної частини політичної та військової верхівки Ірану. Україна впродовж кількох місяців поспіль демонструє власні успіхи в цьому. Тому не дивно, що страх – це основна емоція, яку сьогодні демонструє російський режим.

Путін може скільки завгодно намагатися випромінювати оптимізм. Але через відключення інтернету та вибухи по всій країні, включно з Москвою, безперспективність війни стає зрозумілою кожному росіянину. Навіть тим, хто традиційно вірив кремлівській пропаганді.

Росія не здатна виграти цю війну. Сьогодні це стає дедалі очевидніше для кожного мешканця країни. Це видно і за соціологічними даними, які кілька місяців поспіль фіксують стабільне падіння рейтингу Путіна. Середньостатистичний росіянин втрачає віру в нього як у "місцеве божество". Теза "нема Путіна – нема Росії" перестає бути аксіомою, адже Путін, який ховається від дронів, боїться інтернету та дивиться парад лише по телевізору, погано асоціюється з образом "царя-батюшки".

Зрештою, ми стаємо свідками логічного завершення чергової російської історичної ілюзії. Країна, яка століттями будувала власну ідентичність на культі мілітарної всемогутності, опинилася заручником страхів окремого ленінградського пенсіонера. Військовий парад, який ще кілька років тому був символом сили, перетворюється на символ приниження та безпорадності. Коли замість гуркоту танків світ обговорює маршрути українських безпілотників і глибину путінського бункера, стає зрозуміло, що епоха російського геополітичного блефу добігає кінця. І хоча цей процес може тривати ще довго, навряд чи щось зможе його зупинити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ безпілотники дрон парад Москва
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Київщині жінка сховала мертве немовля у шафу
05 травня 2026, 14:15
"Було нудно": у Рівному 12-річна дівчина танцювала біля меморіалу Героям
05 травня 2026, 13:51
Зеленський заявив про удар ракетами "Flamingo" по заводу в Чебоксарах
05 травня 2026, 13:36
На Дніпропетровщині вандали практично розтрощили кладовище
05 травня 2026, 13:00
У Черкасах комунальне майно продають без аукціонів і дешевше ринку
05 травня 2026, 12:40
На Буковині ухилянтам продавали "путівки за кордон" за 12 тисяч доларів
05 травня 2026, 12:30
Російський "шахед" вдарив по будівлі прокуратури в Чернігові – перші деталі
05 травня 2026, 12:07
На Львівщині легковик влетів під фуру: авто зім'яло вщент
05 травня 2026, 11:48
Нові "плівки Міндіча": фігуранти обговорюють НАБУ та стеження – Железняк
05 травня 2026, 11:45
На Полтавщині до 37 зросла кількість поранених унаслідок удару РФ
05 травня 2026, 11:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »