На Львівщині легковик влетів під фуру: авто зім'яло вщент
У Тернополі судитимуть 60-річного чоловіка за зґвалтування 14-річного хлопця
У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
05 травня 2026, 12:07

Російський "шахед" вдарив по будівлі прокуратури в Чернігові – перші деталі

Фото: Національна поліція
У вівторок, 5 травня, окупанти вдарили по будівлі Чернігівської окружної прокуратури

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека, передає RegioNews.

На місці події працюють усі екстрені служби.

За даними начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, на щастя, обійшлося без жертв. Три людини звернулися з акубаротравмами. Їм надається вся необхідна допомога.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та легкові автомобілі.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 164 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.

