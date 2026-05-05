Російський "шахед" вдарив по будівлі прокуратури в Чернігові – перші деталі

У вівторок, 5 травня, окупанти вдарили по будівлі Чернігівської окружної прокуратури

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека, передає RegioNews.

На місці події працюють усі екстрені служби.

За даними начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, на щастя, обійшлося без жертв. Три людини звернулися з акубаротравмами. Їм надається вся необхідна допомога.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та легкові автомобілі.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 164 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.