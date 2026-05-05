На Полтавщині до 37 зросла кількість поранених унаслідок удару РФ
На Полтавщині збільшилася кількість жертв через російський обстріл
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
За його словами, на цю годину відомо про 37 поранених, серед них є тяжкі. Медики надають необхідну допомогу.
Дяківнич уточнив, що в Полтавській області 5 і 6 травня оголошено Днями жалоби.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками. Було відомо, що загинули чотири людини, понад 30 отримали поранення.
За даними міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, через повторний ракетний удар загинули двоє рятувальників, ще 23 – дістали поранення.
