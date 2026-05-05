05 травня 2026, 12:40

У Черкасах комунальне майно продають без аукціонів і дешевше ринку

Фотот: видання "1800"
У Черкасах комунальне майно могли продавати за заниженими цінами без проведення відкритих аукціонів. Йдеться про схему, за якою об'єкти спочатку передають в оренду, а згодом орендарі викуповують їх через так звані "поліпшення"

Про це повідомив журналіст "18000" Артур Чемирис, передає RegioNews.

За його даними, у результаті таких операцій міський бюджет може втрачати мільйони гривень, а серед покупців фігурують особи, пов'язані з місцевими посадовцями.

Як пояснив народний депутат Олексій Мовчан, схема передбачає оренду комунального майна з подальшим вкладенням у нього не менше 25% вартості. Після цього орендар отримує право викупу без аукціону.

Одним із прикладів є будівля на вулиці Грушевського, 63. Раніше там працювало комунальне підприємство, а згодом приміщення передали в оренду компанії "Онія". У 2018 році її очолював Василь Монастирецький – водій секретаря міськради Юрія Тренкіна.

Орендна плата за 400 квадратних метрів у центрі міста становила близько 9 тисяч гривень на місяць, що значно нижче за ринкові показники.

Пізніше компанія змінила власника – ним став Ілля Баранник. Після проведення "поліпшень"об’єкт викупили. Серед співвласників також фігурують Олександр Сінгаєвський, якого пов'язують із міським головою Анатолієм Бондаренком, та Костянтином Слабенком.

За оцінками, вартість об'єкта разом із землею склала близько 3,7 млн грн (приблизно $100 тисяч), що значно нижче за ринкові ціни. Для порівняння, аналогічна нерухомість у цьому районі може коштувати від $1000 за квадратний метр.

За підрахунками, через таку угоду громада могла недоотримати понад 10 млн грн. Журналісти зазначають, що подібні випадки у місті не поодинокі, а серед покупців часто фігурують особи, пов'язані з місцевою владою.

Нагадаємо, у Вінниці викрили схему незаконного відчуження майна профспілок, унаслідок якої державі завдано збитків на понад 63 млн грн. Сімом особам повідомлено про підозру.

Черкаси майно комунальне майно схема оренда розслідування
