05 травня 2026, 10:50

У Тернополі судитимуть 60-річного чоловіка за зґвалтування 14-річного хлопця

Фото: ОГП
До суду направили обвинувальний акт щодо жителя Тернополя, якого звинувачують у тяжких злочинах проти дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 60-річний обвинувачений познайомився з 14-річним підлітком через Instagram і, увійшовши в довіру, запросив його до квартири своєї матері. Під час однієї з таких зустрічей чоловік зґвалтував хлопця. Про злочин дізналася мати підлітка, яка знайшла підозрілу переписку в телефоні сина та звернулася до поліції.

Крім цього, чоловік контактував через Telegram з іншими неповнолітніми з різних міст, які за гроші надсилали йому порнографічний контент. Під час обшуку у зловмисника вилучили ноутбук, на якому виявили понад 80 файлів дитячої порнографії.

Нагадаємо, фігуранту повідомили про підозру у квітні цього року. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

