Гра в "ультиматуми припинення вогню" продовжується

Врешті решт Україна запропонувала режим тиші (я так розумію – це припинення вогню) з 00:00 у ніч з 5-го на 6-е травня. Так, щоб вороги вже не викрутилися. Надалі – дзеркальні дії (щоб це не значило)

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В принципі – правильній підхід. Так хоч з 6-го по 9-е може трохи цих навіжених рашистів попустить… Ні… навряд чи. Якже вони так аж цілих чотири дні не будуть вбивати українців?! Але побачимо… бо на 9 травня ніхто їм гарантій не дав. Навіть Трамп… Приходиться все ж таки просити українців допомогти зберегти обличчя російському очільнику та його режиму! Для чого? Щоб він отримав максимальні можливості прямо з 10 травня й надалі вбивати українців? Нічого з цієї чергової спроби підштовхнути ворога мислити раціонально, на жаль, не вийде! Українські дрони в небі Москви, над парадом (який взагалі може бути зараз парад "перемоги"?!) – більш дієва опція для наближення миру!

