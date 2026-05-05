Гра в "ультиматуми припинення вогню" продовжується
Врешті решт Україна запропонувала режим тиші (я так розумію – це припинення вогню) з 00:00 у ніч з 5-го на 6-е травня. Так, щоб вороги вже не викрутилися. Надалі – дзеркальні дії (щоб це не значило)
В принципі – правильній підхід.
Так хоч з 6-го по 9-е може трохи цих навіжених рашистів попустить…
Ні… навряд чи.
Якже вони так аж цілих чотири дні не будуть вбивати українців?!
Але побачимо… бо на 9 травня ніхто їм гарантій не дав. Навіть Трамп…
Приходиться все ж таки просити українців допомогти зберегти обличчя російському очільнику та його режиму!
Для чого? Щоб він отримав максимальні можливості прямо з 10 травня й надалі вбивати українців?
Нічого з цієї чергової спроби підштовхнути ворога мислити раціонально, на жаль, не вийде!
Українські дрони в небі Москви, над парадом (який взагалі може бути зараз парад "перемоги"?!) – більш дієва опція для наближення миру!
