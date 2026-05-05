05 травня 2026, 08:23

$15 тисяч за фейкове "лікування": на Полтавщині експравоохоронець ошукав військового

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Полтавщині завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Кременчук та його спільниці. Вони ошукали військовослужбовця на понад 600 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти скористалися станом військового, який через проблеми зі здоров'ям планував пройти лікування та отримати статус обмежено придатного до служби.

Зловмисники переконали його, що мають "зв’язки" серед медиків і можуть допомогти з оформленням необхідних документів. Колишній правоохоронець оцінив свої "послуги" у 20 тисяч доларів США та отримав аванс – майже 12 тисяч доларів. Пізніше його спільниця пообіцяла організувати госпіталізацію і оформлення документів, за що отримала ще близько 3 тисяч доларів.

Насправді, як встановили слідчі, жодних домовленостей із медичними закладами підозрювані не мали. Жінка призначала зустрічі біля лікарні, однак постійно їх переносила, вигадуючи різні причини, та запевняла, що "процес лікування" вже триває. Згодом вона перестала виходити на зв'язок, а її спільник відмовився повертати гроші.

Обох обвинувачують у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці жінка за підробленою довіреністю отримала 9 800 євро. Ці гроші були присуджені Європейським судом з прав людини військовому, який зник безвісти. 43-річна жінка заявила, що вона цивільна дружина його військового.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
