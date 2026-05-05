$15 тисяч за фейкове "лікування": на Полтавщині експравоохоронець ошукав військового

На Полтавщині завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Кременчук та його спільниці. Вони ошукали військовослужбовця на понад 600 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти скористалися станом військового, який через проблеми зі здоров'ям планував пройти лікування та отримати статус обмежено придатного до служби.

Зловмисники переконали його, що мають "зв’язки" серед медиків і можуть допомогти з оформленням необхідних документів. Колишній правоохоронець оцінив свої "послуги" у 20 тисяч доларів США та отримав аванс – майже 12 тисяч доларів. Пізніше його спільниця пообіцяла організувати госпіталізацію і оформлення документів, за що отримала ще близько 3 тисяч доларів.

Насправді, як встановили слідчі, жодних домовленостей із медичними закладами підозрювані не мали. Жінка призначала зустрічі біля лікарні, однак постійно їх переносила, вигадуючи різні причини, та запевняла, що "процес лікування" вже триває. Згодом вона перестала виходити на зв'язок, а її спільник відмовився повертати гроші.

Обох обвинувачують у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.