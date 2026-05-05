ДТП сталася 4 травня близько 19:15 на об’їзній дорозі у місті Золочів

На дорозі зіткнулися вантажний автомобіль MAN TGX 18.480 та автомобіль. Hyundai Tucson. Легковик влетів під напівпричеп – передню частину автівки зім'яло вщент.

Внаслідок ДТП 31-річний водій легковика отримав травми, його госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

