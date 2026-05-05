На Львівщині легковик влетів під фуру: авто зім'яло вщент
ДТП сталася 4 травня близько 19:15 на об’їзній дорозі у місті Золочів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися вантажний автомобіль MAN TGX 18.480 та автомобіль. Hyundai Tucson. Легковик влетів під напівпричеп – передню частину автівки зім'яло вщент.
Внаслідок ДТП 31-річний водій легковика отримав травми, його госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 4 травня на Рівненщині Mercedes вилетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини, одну з пасажирок деблокували з понівеченого авто рятувальники.
