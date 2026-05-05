Інцидент стався в одному з ТРЦ у Дніпровському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До працівниці магазину підійшов невідомий чоловік і заявив, що в його рюкзаку лежить вибуховий пристрій, який може здетонувати будь-якої миті. Після цього він пішов геть, а жінка одразу звернулася до поліції.

Правоохоронці розшукали фігуранта – 31-річного місцевого мешканця. Під час перевірки у рюкзаку вибухівки не виявили.

Чоловіка затримали, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Тепер "жартівнику" загрожує до шести років позбавлення волі.

