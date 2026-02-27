Командувачу логістики Повітряних сил, якого підозрюють у масштабній корупції, дозволили вийти під заставу

фото: Радіо Свобода

Андрію Українцю, командувачу логістики Повітряних сил, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у 7 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

Сторона захисту нині не коментувала рішення суду.

Нагадаємо, днями СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США. Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив "гарантом" "угоди" оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.