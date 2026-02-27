16:39  27 лютого
27 лютого 2026, 18:25

Командувачу логістики Повітряних сил, якого підозрюють у масштабній корупції, дозволили вийти під заставу

27 лютого 2026, 18:25
Читайте также на русском языке
фото: Радіо Свобода
Читайте также
на русском языке

Андрію Українцю, командувачу логістики Повітряних сил, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у 7 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

Фігуранта відправили під варту до 25 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 7 мільйонів гривень.

Сторона захисту нині не коментувала рішення суду.

Нагадаємо, днями СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США. Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив "гарантом" "угоди" оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

суд корупція скандал Повітряні сили корупційний скандал
