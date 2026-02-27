Енергоатом отримав нових керівників

фото: Енергоатом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Енергоатом.

У п’яницю, 26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Члени ради обрали керівництво та визначили подальші кроки роботи.

Головою наглядової ради обрано Руміну Велші, віцеголовою – Патріка Фрагмана.

"Також затверджено профільні комітети. До вже діючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород створено нові – з безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це посилює інституційну спроможність ради та системність її роботи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом". За даними, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування НАБУ встановило, що керівником цієї корупційної схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Згідно зі слідством, він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат і сприяв вирішенню питань у своїх інтересах, у тому числі в галузях енергетики та оборони, використовуючи вплив на керівників центральних органів влади.

1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.