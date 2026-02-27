16:39  27 лютого
27 лютого 2026, 17:11

Енергоатом отримав нових керівників

27 лютого 2026, 17:11
фото: Енергоатом
Обрано керівництво наглядової ради Енергоатома

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Енергоатом.

У п’яницю, 26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Члени ради обрали керівництво та визначили подальші кроки роботи.

Головою наглядової ради обрано Руміну Велші, віцеголовою – Патріка Фрагмана.

"Також затверджено профільні комітети. До вже діючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород створено нові – з безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це посилює інституційну спроможність ради та системність її роботи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом". За даними, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування НАБУ встановило, що керівником цієї корупційної схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Згідно зі слідством, він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат і сприяв вирішенню питань у своїх інтересах, у тому числі в галузях енергетики та оборони, використовуючи вплив на керівників центральних органів влади.

1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
