22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження
26 грудня 2025, 21:38

Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його

26 грудня 2025, 21:38
Про владу і телевізор
Про владу і телевізор
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Влада давно втратила суб'єктність.

Пам'ятаєте, раніше знали, як звати командувача ВПС, ССО, ВМС, міністра внутрішніх справ?.. Хто зараз згадає?.. Хто пам'ятає прізвище голови Верховної Ради, прем'єра, міністрів, командувачів?..

Єдиний, хто зберіг суб'єктність, – Буданов, який дозволяє собі мати особисту думку.

Ну і ще всі знають прізвище головного прикордонника країни, про злочини якого постійно пише Касьянов.

Вся інша влада давно стала безликою і безіменною системою, в якій ніхто ні за що не відповідає, нікому задати питання і немає з кого спитати.

Влада говорить з народом і армією тільки вустами президента, і тільки в одному напрямку – зверху вниз, зворотного зв'язку немає.

Гострі, болючі питання мобілізації, війни і миру, корупції, майбутнього країни – залишаються за дужками, або подаються суспільству в препарованому, вихолощеному офіційною пропагандою вигляді.

Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його. Ілюзію зворотного зв'язку підтримують рейтинги телепередач.

Це працює, поки не вимкнуть телевізор.

