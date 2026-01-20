17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 20:40

Буданов заявил, что Украина на пути к "решению войны"

20 января 2026, 20:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина находится на пути к кардинальному решению войны, однако о скором мире пока речь не идет

Об этом сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов 20 января, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самой кровавой и ужасной войной на территории Европы после завершения Второй мировой. И точно одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира", – заявил он.

При этом Буданов отметил, что, несмотря на имеющиеся сдвиги, никаких гарантий скорого завершения войны нет.

"Мы двигаемся. И сдержанный оптимизм – это тот термин, который я бы использовал для четкого определения этой ситуации", – подчеркнул руководитель ОП.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность отправки украинских военных в Гренландию. По его мнению, это дефицитный вопрос, особенно в ходе полномасштабной войны с РФ.

Буданов Кирилл Алексеевич Украина политика война
