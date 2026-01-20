Виступ Зеленського у Давосі сьогодні не планувався – радник Президента

Ілюстративне фото: AP/Markus

На сьогодні виступ Президента Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі не був запланований

Про це "Укрінформу" повідомив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає RegioNews.

За його словами, на 20 січня у графіку Президента не було запланованої промови.

Раніше ЗМІ повідомили, що Президент Володимир Зеленський повинен був сьогодні близько 15:30 виступити на щорічному Економічному форумі у Давосі, але його промову нібито було скасовано. Усе через масовану атаку росіян цієї ночі.

Як відомо, в понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем – геополітика, штучний інтелект та відбудова України.