13:19  20 січня
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 13:28

Виступ Зеленського у Давосі сьогодні не планувався – радник Президента

20 січня 2026, 13:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: AP/Markus
Читайте также
на русском языке

На сьогодні виступ Президента Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі не був запланований

Про це "Укрінформу" повідомив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає RegioNews.

За його словами, на 20 січня у графіку Президента не було запланованої промови.

Раніше ЗМІ повідомили, що Президент Володимир Зеленський повинен був сьогодні близько 15:30 виступити на щорічному Економічному форумі у Давосі, але його промову нібито було скасовано. Усе через масовану атаку росіян цієї ночі.

Як відомо, в понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем – геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
економіка радник форум Давос Зеленський Володимир виступ
Українська делегація в США: результати переговорів від Зеленського і Умєрова
19 січня 2026, 07:28
Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду
15 січня 2026, 07:56
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Тіна Кароль вибачилася за пісню про відсутність світла та тепла в Україні
20 січня 2026, 16:11
Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
Жителі багатотисячного міста на Полтавщині протестували проти несправедливих знеструмлень і перекрили дорогу
20 січня 2026, 15:44
"Спілкувалась з колегою": жителька Донеччини "зливала" даны про ЗСУ
20 січня 2026, 15:35
Зеленський відреагував на справу щодо Тимошенко
20 січня 2026, 15:12
Скандал із бронюванням: політтехнолог Петров звільнився з військового меморіального кладовища
20 січня 2026, 14:49
Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
20 січня 2026, 14:36
Новий міністр оборони України планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць
20 січня 2026, 14:35
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 14:25
У Харкові 80 юних боксерів змагалися на турнірі пам'яті Василя Бурмака
20 січня 2026, 13:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »