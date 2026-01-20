Депутат Київради Кузьменко заявив про перелом хребта та звинуватив міські служби

Фото: Facebook/Євген Кузьменко

Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко (партія "Слуга народу") повідомив, що отримав перелом хребта внаслідок падіння та звинуватив міські служби й керуючі компанії у неналежному утриманні міської інфраструктури в зимовий період

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Кузьменка, отримана травма змусить його щонайменше на чотири місяці вибути з активного життя та роботи.

"Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта – на 4 місяці випав мінімум", – написав він.

Також депутат додав: "Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей…".

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко дав головам районних державних адміністрацій столиці термін до вечора 19 січня для прибирання снігу та льоду.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що очистка міста від снігу – це робота комунальників, відповідальних за свою роботу перед Київською міською держадміністрацією.