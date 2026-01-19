У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки

Фото: Нацполіція

Трагедія сталася після того, як дитині не надали необхідну медичну допомогу через помилковий діагноз. Тепер медик отримав підозру

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 8-річну дівчинку доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель і осиплість голосу. ЇЇ мати розповіла, що дитина хворіла кілька днів та лікувалась вдома. Потім стан дитини погіршився, після чого її госпіталізували.

"Під час огляду малолітньої пацієнтки лікарка-педіатр приймального відділення невірно оцінила стан дитини, встановивши їй діагноз гострого ларинготрахеїту. Надалі підозрювана призначила лише симптоматичне лікування, не провівши необхідних додаткових обстежень і не залучивши профільних спеціалістів", - йдеться в повідомлені поліції.

Дитину перевели до палати, але через три години її стан погіршився. Дівчинка втратила свідомість. Лікарі розпочали реанімаційні заходи, однак урятувати дитину не вдалося. Слідство дійшло висновку, що через помилковий діагноз і неналежне лікування лікарки дитина не отримала необхідної медичної допомоги.

Підозру отримала 39-річна лікарка. Їй може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір. Слідство встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якби акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.