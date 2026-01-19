20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 22:35

У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки

19 січня 2026, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталася після того, як дитині не надали необхідну медичну допомогу через помилковий діагноз. Тепер медик отримав підозру

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 8-річну дівчинку доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель і осиплість голосу. ЇЇ мати розповіла, що дитина хворіла кілька днів та лікувалась вдома. Потім стан дитини погіршився, після чого її госпіталізували.

"Під час огляду малолітньої пацієнтки лікарка-педіатр приймального відділення невірно оцінила стан дитини, встановивши їй діагноз гострого ларинготрахеїту. Надалі підозрювана призначила лише симптоматичне лікування, не провівши необхідних додаткових обстежень і не залучивши профільних спеціалістів", - йдеться в повідомлені поліції.

Дитину перевели до палати, але через три години її стан погіршився. Дівчинка втратила свідомість. Лікарі розпочали реанімаційні заходи, однак урятувати дитину не вдалося. Слідство дійшло висновку, що через помилковий діагноз і неналежне лікування лікарки дитина не отримала необхідної медичної допомоги.

Підозру отримала 39-річна лікарка. Їй може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір. Слідство встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якби акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
трагедія смерть дитини Київ
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт
19 січня 2026, 22:49
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19
Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
19 січня 2026, 20:41
Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22
На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18
В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »