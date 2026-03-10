08:56  10 березня
На Черкащині внаслідок пожежі загинули жінка та дитина
10:13  10 березня
На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 10:38

На Дніпропетровщині дитина провалилась під кригу

10 березня 2026, 10:38
Фото: Відомо
Інцидент стався у Кам'янському. Дитина потрапила в крижану пастку на Дніпрі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався неподалік мосту на річці Дніпро. Там хлопчик провалився під лід. На щастя, трагедії не сталось, і хлопчика встигли дістати з крижаної водойми. За словами очевидців, дитина довгий час сиділа мокра на березі та не йшла додому. Припускають, що він просто боявся, що на нього будуть лаятися.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 46-річна жінка провалилася під тонку кригу на річці Західний Буг біля мосту – тільки швидка реакція місцевих жителів врятувала їй життя.

