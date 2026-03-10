На Дніпропетровщині дитина провалилась під кригу

Фото: Відомо

Інцидент стався неподалік мосту на річці Дніпро. Там хлопчик провалився під лід. На щастя, трагедії не сталось, і хлопчика встигли дістати з крижаної водойми. За словами очевидців, дитина довгий час сиділа мокра на березі та не йшла додому. Припускають, що він просто боявся, що на нього будуть лаятися.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 46-річна жінка провалилася під тонку кригу на річці Західний Буг біля мосту – тільки швидка реакція місцевих жителів врятувала їй життя.