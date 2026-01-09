Шмигаль та Федоров написали заяви про відставку
Денис Шмигаль та Михайло Федоров подали до Ради заяви про відставку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.
Як зазначається, Шмигаль перейде з посади міністра оборони на посаду міністра енергетики, а його місце обійме міністр цифровізації Федоров.
Рада розгляне їхнє звільнення у наступний вівторок, 13 січня.
Як повідомлялось, Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецькі ОВА.
