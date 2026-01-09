17:53  09 січня
У Києві відновили водопостачання після нічного масованого російського обстрілу
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
12:59  09 січня
Влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці
09 січня 2026, 18:25

Шмигаль та Федоров написали заяви про відставку

09 січня 2026, 18:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Денис Шмигаль та Михайло Федоров подали до Ради заяви про відставку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

Як зазначається, Шмигаль перейде з посади міністра оборони на посаду міністра енергетики, а його місце обійме міністр цифровізації Федоров.

Рада розгляне їхнє звільнення у наступний вівторок, 13 січня.

Як повідомлялось, Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецькі ОВА.

06 січня 2026
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
