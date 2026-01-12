21:22  12 січня
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА

12 січня 2026, 21:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Івана Рудницького звільнили з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Він стане заступникои голови СБУ

Як передає RegioNews, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

"Звільнити Рудницького Івана Львовича з посади голови Волинської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться у документі.

Зазначимо, Іван Рудницький – професійний контррозвідник, полковник СБУ із понад 20-річним досвідом роботи в спецслужбі. Він пройшов усі посади від оперативного співробітника до начальника Управління СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, 13 січня Рада розгляне кадрові зміни в низці міністерств та відомств. Зокрема буде призначено нового міністра оборони України.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
