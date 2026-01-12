Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
Івана Рудницького звільнили з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Він стане заступникои голови СБУ
Як передає RegioNews, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
"Звільнити Рудницького Івана Львовича з посади голови Волинської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться у документі.
Зазначимо, Іван Рудницький – професійний контррозвідник, полковник СБУ із понад 20-річним досвідом роботи в спецслужбі. Він пройшов усі посади від оперативного співробітника до начальника Управління СБУ у Волинській області.
Нагадаємо, 13 січня Рада розгляне кадрові зміни в низці міністерств та відомств. Зокрема буде призначено нового міністра оборони України.
