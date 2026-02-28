В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану

фото: Reuters

Україна вперше прокоментувала військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану. Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Київ підтримує іранський народ, а не режим Аятоли

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Сибіги.

За його словами, позиція України щодо Ірану залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права.

Сибіга нагадав, що Тегеран десятиліттями дестабілізує ситуаціє в регіоні, підтримує та фінансує воєнізовані угруповання, а також системно порушує права людей, зокрема мирних іранців, які зазнають репресій.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, після цього по всій країні було введено надзвичайний стан. Згодом Іран завдав удару у відповідь і атакував Ізраїль та американські військові бази в інших країнах.