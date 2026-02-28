10:28  28 лютого
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
10:15  28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
09:38  28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:52

Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан

28 лютого 2026, 09:52
фото: Reuters
Армія Ізраїлю розпочала превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Станом на ранок суботи в Ізраїлі оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати біля укриттів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні".

За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.

Наразі в Ізраїлі лунають сирени. Командування тилу ЦАХАЛ закликало цивільне населення триматися ближче до бомбосховищ та уникати неважливих поїздок через складну безпекову ситуацію.

Водночас в Ірані заявили про нищівну відповідь на атаку.

Нагадаємо, Ізраїль може депортувати тисячі українських біженців. Це може статися найближчим часом.

Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
