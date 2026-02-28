Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан

фото: Reuters

Армія Ізраїлю розпочала превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Станом на ранок суботи в Ізраїлі оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати біля укриттів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні".

За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.

Наразі в Ізраїлі лунають сирени. Командування тилу ЦАХАЛ закликало цивільне населення триматися ближче до бомбосховищ та уникати неважливих поїздок через складну безпекову ситуацію.

Водночас в Ірані заявили про нищівну відповідь на атаку.

