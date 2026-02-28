У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
В місті Біла Церква водопостачання можуть повністю припинити через борги підприємства «Білоцерківвода». Наразі рахунки компанії арештовані
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве ЗМІ.
Зазначається, що станом на кінець лютого 2026 року підприємство не може оплачувати електроенергію, купувати реагенти та проводити аварійні ремонти. Існуючих запасів вистачить приблизно на 10 днів.
Під загрозою залишаються понад 300 тисяч споживачів.
Нагадаємо, восени в місті Біла Церква Київської області внаслідок нічної атаки російських військ загинула людина, ще восьмеро людей зазнали поранень.
