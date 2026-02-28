10:28  28 лютого
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
10:15  28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
09:38  28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2026, 10:15

У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання

28 лютого 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В місті Біла Церква водопостачання можуть повністю припинити через борги підприємства «Білоцерківвода». Наразі рахунки компанії арештовані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве ЗМІ.

Зазначається, що станом на кінець лютого 2026 року підприємство не може оплачувати електроенергію, купувати реагенти та проводити аварійні ремонти. Існуючих запасів вистачить приблизно на 10 днів.

Під загрозою залишаються понад 300 тисяч споживачів.

Нагадаємо, восени в місті Біла Церква Київської області внаслідок нічної атаки російських військ загинула людина, ще восьмеро людей зазнали поранень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вода Київська область Біла Церква водопостачання
На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину
27 лютого 2026, 11:30
На Київщині через чадний газ померли жінка та її донька-підліток
26 лютого 2026, 14:00
На Київщині сталася пожежа в дитячому садку
26 лютого 2026, 11:45
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59
В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47
Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
28 лютого 2026, 10:28
Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан
28 лютого 2026, 09:52
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:38
Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18
Таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли
28 лютого 2026, 08:50
У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року
28 лютого 2026, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »