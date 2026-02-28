РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині

фото: Олексій Кулеба

На Дніпропетровщині російська армія атакувала безпілотниками станцію. Внаслідок удару по електровозу постраждав машиніст

Як передає RegioNews, про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа.

Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.

"Це чергова спроба росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні. Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз", – зазначив міністр.

Нагадаємо, на початку лютого РФ вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині. Тоді загинуло і постраждало понад 20 людей.