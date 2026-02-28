10:28  28 лютого
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
10:15  28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
09:38  28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2026, 09:38

РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині

28 лютого 2026, 09:38
Читайте также на русском языке
фото: Олексій Кулеба
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині російська армія атакувала безпілотниками станцію. Внаслідок удару по електровозу постраждав машиніст

Як передає RegioNews, про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа.

Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.

"Це чергова спроба росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні. Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз", – зазначив міністр.

Нагадаємо, на початку лютого РФ вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині. Тоді загинуло і постраждало понад 20 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ станція Дніпропетровська область Кулеба Олексій Володимирович атака
Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки
27 лютого 2026, 07:35
У Дніпрі судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 21-річна дівчина
26 лютого 2026, 22:45
На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів на 1500 співробітників
26 лютого 2026, 14:56
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59
В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47
Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
28 лютого 2026, 10:28
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
28 лютого 2026, 10:15
Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан
28 лютого 2026, 09:52
Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18
Таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли
28 лютого 2026, 08:50
У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року
28 лютого 2026, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »