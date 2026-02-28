Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя про вчинення щодо нього шахрайських дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.

Під приводом оформлення покупки невідома особа переконала його здійснити передоплату.

Потерпілий добровільно перерахував 14 000 гривень на банківський рахунок наданий шахраями.

Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.

