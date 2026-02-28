Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
До поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя про вчинення щодо нього шахрайських дій
Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.
Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.
Під приводом оформлення покупки невідома особа переконала його здійснити передоплату.
Потерпілий добровільно перерахував 14 000 гривень на банківський рахунок наданий шахраями.
Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.
Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.
