10:28  28 лютого
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
10:15  28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
09:38  28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2026, 11:15

Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень

28 лютого 2026, 11:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя про вчинення щодо нього шахрайських дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.

Під приводом оформлення покупки невідома особа переконала його здійснити передоплату.

Потерпілий добровільно перерахував 14 000 гривень на банківський рахунок наданий шахраями.

Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка заплатила понад 100 тисяч за неіснуючий трактор. Це сталось восени минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Тернопільська область шини шахрайство
На Тернопільщині судитимуть 31-річного чоловіка, який до смерті побив пенсіонера
27 лютого 2026, 19:33
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 11:26
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59
В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
28 лютого 2026, 10:28
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
28 лютого 2026, 10:15
Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан
28 лютого 2026, 09:52
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:38
Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18
Таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли
28 лютого 2026, 08:50
У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року
28 лютого 2026, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »