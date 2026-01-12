Народні депутати не підтримали відставку голови СБУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно з результатами голосування, рішення підтримали 7 нардепів, 6 проголосували проти, а двоє утрималось.

Остаточне рішення – очікується при голосуванні в сесійній залі цього тижня.

Зазначимо, для відставки керівника СБУ Малюка необхідні 226 голосів.

Раніше ми повідомляли про те, що Службу безпеки України може очолити начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара. Саме з ним 5 січня Володимир Зеленський обговорив подальший розвиток відомства.