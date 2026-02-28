У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 28 лютого, на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану в Дубаї та Абу-Дабі пролунали вибухи, авіакомпанії скасовують рейси. Також відомо, що у Дубаї прогриміли вибухи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інформаційне агентство Еміратів WAM.

Згодом стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати 28 лютого оголосили про закриття свого повітряного простору. Рішення ухвалили після серйозної ескалації між Іраном з одного боку і США з Ізраїлем з іншого.

Очевидці повідомляють про те, що почалась евакуація.

Як відомо, 28 лютого Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, після цього по всій країні було введено надзвичайний стан. Згодом Іран завдав удару у відповідь і атакував Ізраїль та військові бази США в інших країнах, через що в зоні небезпеки опинились мільйони людей.