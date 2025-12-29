Зустріч Зеленського і Трампа: питання Донбасу поки не вирішене

Фото: Офіс Президента

Під час переговорів президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа не вдалося вирішити питання Донбасу

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Трамп заявив, що сторони "наблизилися до погодження", і висловив сподівання, що питання захоплених Росією територій буде врегульоване протягом наступних місяців.

Зеленський назвав переговори "дуже складними" і підкреслив, що позиції України та Росії різняться.

За словами президента України, одним із можливих шляхів вирішення може бути голосування у парламенті або проведення референдуму.

Як відомо, після зустрічі Зеленський і Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами, а Трамп пообіцяв зателефонувати Володимиру Путіну для подальших консультацій.

Нагадаємо, раніше президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели спільну пресконференцію, під час якої озвучили головні результати переговорів та ключові напрямки мирного плану. Усі деталі читайте за посиланням.

