США готовы разместить свои войска в Украине

Соединенные Штаты впервые выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, которые могут включать присутствие американских военных на ее территории

Как сообщает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров.

Эти однозначные декларации появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", – сообщил он.

По словам польского премьера, от Киева это потребует "компромиссного подхода в территориальных вопросах".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что его страна не будет отправлять войска в Украину. При этом политик отметил, что Польша все равно играет особую роль, ведь у страны хорошие отношения с Соединенными Штатами.