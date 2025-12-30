19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 20:41

США готовы разместить свои войска в Украине

30 декабря 2025, 20:41
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Соединенные Штаты впервые выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, которые могут включать присутствие американских военных на ее территории

Как сообщает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров.

Эти однозначные декларации появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", – сообщил он.

По словам польского премьера, от Киева это потребует "компромиссного подхода в территориальных вопросах".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что его страна не будет отправлять войска в Украину. При этом политик отметил, что Польша все равно играет особую роль, ведь у страны хорошие отношения с Соединенными Штатами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Туск США Украина политика войска
Встреча Зеленского и Трампа: вопрос Донбасса пока не решен
29 декабря 2025, 01:20
Что обсудили Зеленский и Трамп: главные тезисы пресс-конференции
29 декабря 2025, 00:46
Зеленский: гарантии безопасности США для Украины согласованы на 100%
29 декабря 2025, 00:21
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
30 декабря 2025, 21:09
Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
30 декабря 2025, 20:59
В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
30 декабря 2025, 20:58
На Львовщине иномарка сбила пенсионера
30 декабря 2025, 20:45
Пенсионер из Харькова получил $15 тыс. за отсрочку и инвалидность – суд вынес приговор
30 декабря 2025, 20:32
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута
30 декабря 2025, 20:18
РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины
30 декабря 2025, 19:59
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря 2025, 19:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »