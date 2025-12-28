Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official

Встреча Зеленского и Трампа в Майами может определить дальнейший ход обсуждения мирного плана для Украины

Об этом сообщают в СМИ, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой переговоров станет обсуждение мирного плана для Украины, включающего вопросы территориальной целостности и гарантий безопасности.

Согласно данным официальных источников, во время встречи лидеры будут рассматривать 20-пунктный план, который разрабатывали совместно Киев и Вашингтон. Зеленский отметил, что готов поддержать большинство положений, однако некоторые вопросы нуждаются в дополнительном согласовании на уровне глав государств. Сначала предполагалось проведение публичной части переговоров, однако график был скорректирован на два часа раньше – встреча начнется в 20:00 по местному времени.

Участие в переговорах от украинской стороны принимают представители правительства и Офиса президента. Среди них – министр экономики Алексей Соболев, руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОПУ Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и глава комитета по восстановлению Рустем Умеров. В целях обеспечения безопасности мероприятия задействованы правоохранительные и дипломатические службы США.

Ранее журналисты сообщали, во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей. Результаты встречи станут известны после ее завершения и повлияют на дальнейшее развитие обсуждения мирного плана.