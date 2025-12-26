Стало известно, какие гарантии США предложили Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Соединенные Штаты хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

По словам украинского лидера, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и оформлены в виде 5 документов, хотя может быть добавлен и шестой.

Зеленский отметил, что остаются некоторые технические моменты для дальнейшего обсуждения. В частности, речь идет о сроке действия соглашения о гарантиях безопасности.

По словам Владимира Зеленского, и США и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что мирное соглашение по 20 пунктам могут вынести на утверждение Верховной Рады или на всеукраинский референдум.