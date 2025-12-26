22:06  26 декабря
В Киеве взорвался автобус
21:21  26 декабря
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
16:59  26 декабря
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2025, 22:25

Стало известно, какие гарантии США предложили Украине

26 декабря 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Соединенные Штаты хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

По словам украинского лидера, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и оформлены в виде 5 документов, хотя может быть добавлен и шестой.

Зеленский отметил, что остаются некоторые технические моменты для дальнейшего обсуждения. В частности, речь идет о сроке действия соглашения о гарантиях безопасности.

По словам Владимира Зеленского, и США и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что мирное соглашение по 20 пунктам могут вынести на утверждение Верховной Рады или на всеукраинский референдум.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Украина политика война мирное соглашение Владимир Зеленский
В Укрэнерго заявили, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины
26 декабря 2025, 12:59
Трамп и Зеленский могут встретиться во Флориде в конце декабря – СМИ
26 декабря 2025, 11:58
ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских оккупантов – Генштаб
26 декабря 2025, 07:18
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
ДТП в Кривом Роге: автомобили разбросало по мокрой дороге
26 декабря 2025, 22:55
В Украине разрешили продавать лекарства не в аптеках
26 декабря 2025, 22:41
В Житомирской области водитель сбил несовершеннолетнюю
26 декабря 2025, 22:35
В Киеве взорвался автобус
26 декабря 2025, 22:06
В Киевской области иномарка влетела в электроопору: погиб человек
26 декабря 2025, 21:55
Власть живет в телевизоре, с которого разговаривает с народом, но не слышит его
26 декабря 2025, 21:38
Не пришел в ТЦК из-за трех маленьких детей: на Полтавщине судили мужчину за неявку за повесткой
26 декабря 2025, 21:35
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
26 декабря 2025, 21:21
Дистанционно подорвал ресторан в Чернигове за денежное вознаграждение: задержан 45-летний подозреваемый
26 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »