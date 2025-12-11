Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет: $800 млн для України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Палата представників Конгресу США схвалила компромісну версію Закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA) – масштабного оборонного бюджету обсягом майже 1 трильйон доларів

Про це повідомляють The Hill та Reuters, передає RegioNews.

Документ визначає політику Пентагону на наступний рік, включаючи продовження військової підтримки України та низку заходів для стримування Росії й Китаю.

Законопроєкт підтримали 312 членів Палати представників, 112 проголосували проти. Серед опонентів документа виявилися 94 демократи та 18 республіканців.

Одним із ключових положень для Києва стало продовження фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). NDAA передбачає виділення 800 млн доларів, які будуть поділені на два роки – по 400 млн щороку.

За ці кошти адміністрація США зможе напряму закуповувати озброєння у виробників та передавати його Збройним силам України без необхідності вилучати техніку з арсеналів американської армії.

Також документ передбачає 175 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці Балтії для підтримки Естонії, Латвії та Литви.

Нагадаємо, уряди Австралії та Нової Зеландії ухвалили рішення про додаткову військову підтримку України на суму понад 70 мільйонів доларів США.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував посилення підтримки України, зазначивши, що відповідні рішення готують "одна-дві країни”, і висловив упевненість у позитивному результаті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.