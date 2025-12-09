В Україні хочуть звільнити міністра освіти і науки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Оксена Лісового з посади міністра освіти та науки України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на картку законопроекту.

Наразі документ передано на розгляд керівництву.

Оксен Лісовий – український учитель, організатор освіти, член ДФТГ, доцент (2015). Йому 53 роки. Від березня 2023 року очолює Міністерство освіти і науки України.

Нагадаємо, Міносвіти готує зміни до правил вступу у 2026 році. Однією з ймовірних змін є відмова від використання мотиваційних листів.