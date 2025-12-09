"Я не даю їм нічого": Трамп про відсутність допомоги Україні

Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп знову висловив критику щодо фінансової допомоги, яку Україна отримувала за часів його попередника Джо Байдена. При цьому він наголосив, що особисто не надавав жодної підтримки Києву

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, спочатку я дав їм Джавеліни, вони знищили ними танки", – заявив Трамп.

За його словами, він вважає, що ситуація наразі виглядає "чудово", проте є одна важлива проблема: велика кількість людських втрат, і він прагне цьому покласти край.

Трамп також повторив свою заяву, що протягом минулого місяця в Україні загинуло 27 тисяч військових, серед яких здебільшого українські та російські солдати.

Водночас він зазначив, що США постачають озброєння країнам НАТО за "повну ціну", а ті в свою чергу передають ці ресурси Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже завершила опрацювання ключових положень мирного плану, який розробляється за участі американської сторони. За його словами, кількість пунктів документа після переговорів у Женеві та роботи з представниками США в Маямі була скорочена з 28 до 20.

Раніше Трамп заявив, що Росія згодна на мирний план, але Зеленський його ще не читав.

