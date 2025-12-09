22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
09 грудня 2025, 07:28

"Я не даю їм нічого": Трамп про відсутність допомоги Україні

09 грудня 2025, 07:28
Фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп знову висловив критику щодо фінансової допомоги, яку Україна отримувала за часів його попередника Джо Байдена. При цьому він наголосив, що особисто не надавав жодної підтримки Києву

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, спочатку я дав їм Джавеліни, вони знищили ними танки", – заявив Трамп.

За його словами, він вважає, що ситуація наразі виглядає "чудово", проте є одна важлива проблема: велика кількість людських втрат, і він прагне цьому покласти край.

Трамп також повторив свою заяву, що протягом минулого місяця в Україні загинуло 27 тисяч військових, серед яких здебільшого українські та російські солдати.

Водночас він зазначив, що США постачають озброєння країнам НАТО за "повну ціну", а ті в свою чергу передають ці ресурси Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже завершила опрацювання ключових положень мирного плану, який розробляється за участі американської сторони. За його словами, кількість пунктів документа після переговорів у Женеві та роботи з представниками США в Маямі була скорочена з 28 до 20.

Раніше Трамп заявив, що Росія згодна на мирний план, але Зеленський його ще не читав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

Дональд Трамп Україна США війна допомога підтримка мирний план Трампа мирні переговори
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
