Житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями на лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу, що за порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль, яким керував житель 57-річний кременчанин.

Під час перевірки документів було виявлено, що водій, згідно статті 210 КУпАП, порушив правила військового обліку. Правоохоронці запропонували чоловіку проїхати до територіального центру комплектування. Чоловік, аби уникнути цього, запропонував поліцейським 2000 доларів.

Тепер чоловіку загрожує штраф, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялось, в Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК. Інцидент стався восени минулого року.