На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дністер і втекти до Молдови
Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетинання державного кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 34-річний місцевий житель вирішив випробувати свої сили в екстремальному "запливі" через Дністер, щоб дістатись берега сусідньої країни.
"До свого марафону чоловік підготувався серйозно: одягнув гідрокостюм, прихопив ласти та обрав для старту темну пору доби. Розрахунок був простий – швидко подолати річку і опинитися в Молдові", – йдеться у повідомленні.
Прикордонники своєчасно виявили та затримали порушника. Тепер йому доведеться сплатити багатотисячний штраф.
Нагадаємо, на початку лютого на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік. Він намагався потрапити до Молдови.
