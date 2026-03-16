13:55  16 березня
На Львівщині грабіжники з топором напали на подружжя прямо в їхньому будинку
12:07  16 березня
Вибух у комунальній квартирі у Києві: чоловік хизувався гранатою перед сусідами
11:46  16 березня
В Одесі сміттєвоз на смерть збив чоловіка
UA | RU
UA | RU
16 березня 2026, 15:35

На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дністер і втекти до Молдови

Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетинання державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 34-річний місцевий житель вирішив випробувати свої сили в екстремальному "запливі" через Дністер, щоб дістатись берега сусідньої країни.

"До свого марафону чоловік підготувався серйозно: одягнув гідрокостюм, прихопив ласти та обрав для старту темну пору доби. Розрахунок був простий – швидко подолати річку і опинитися в Молдові", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники своєчасно виявили та затримали порушника. Тепер йому доведеться сплатити багатотисячний штраф.

Нагадаємо, на початку лютого на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік. Він намагався потрапити до Молдови.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ Дністер відео втеча за кордон Вінницька область
На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими
12 березня 2026, 08:43
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
11 березня 2026, 18:12
На Вінниччині чоловік зґвалтував доньку колишньої
11 березня 2026, 17:45
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники знищили гармату, міномети і квадроцикли окупантів на Харківщині
16 березня 2026, 18:04
У Дніпрі хочуть облаштувати сквер пам'яті на місці ракетного удару
16 березня 2026, 18:00
У Тернополі водій Mazda не впорався з керуванням і врізався в електроопору
16 березня 2026, 17:37
Гучні затримання в СБУ: чиновників схопили на хабарях
16 березня 2026, 17:30
Українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен
16 березня 2026, 17:17
Прикордонники Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога
16 березня 2026, 16:48
На Тернопільщині викрито канал збуту зброї на мільйони гривень
16 березня 2026, 16:35
Житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК
16 березня 2026, 16:17
Бенксі в Україні: журналісти назвали ймовірного автора муралів
16 березня 2026, 15:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Віктор Ягун
Всі блоги »