На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дністер і втекти до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 34-річний місцевий житель вирішив випробувати свої сили в екстремальному "запливі" через Дністер, щоб дістатись берега сусідньої країни.

"До свого марафону чоловік підготувався серйозно: одягнув гідрокостюм, прихопив ласти та обрав для старту темну пору доби. Розрахунок був простий – швидко подолати річку і опинитися в Молдові", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники своєчасно виявили та затримали порушника. Тепер йому доведеться сплатити багатотисячний штраф.

Нагадаємо, на початку лютого на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік. Він намагався потрапити до Молдови.