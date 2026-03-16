На Тернопільщині викрито канал збуту зброї на мільйони гривень

фото: Офіс Генерального прокурора

У Тернопільській області припинено діяльність групи, яка займалася незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Учасниками злочинного угрупування були семеро осіб. Один із ключових підозрюваних – працівник ДСНС.

Правоохоронці задокументували п’ять фактів збуту зброї, зокрема під час контрольних закупок.

"Упродовж 10-12 березня 2026 року у кількох районах Тернопільської області провели 30 одночасних обшуків. За їх результатами сімом особам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значний арсенал, який, за оцінками слідства, міг призначатися для нелегального продажу", – йдеться у повідомленні.

У зловмисників вилучили 2 автомати Калашникова, 11 одиниць іншої вогнепальної зброї, зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя, 1 гранатомет, 52 гранати, 2 запали, 2 міни, 170 снарядів калібру 30 мм, понад 3 тисячі патронів, 20 кг пороху, 83 кг куль, 12,2 кг ракетного палива, а також комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.

За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на "чорному ринку" становить близько 4,5 млн грн.

