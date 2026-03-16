16 березня 2026, 16:35

На Тернопільщині викрито канал збуту зброї на мільйони гривень

16 березня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Тернопільській області припинено діяльність групи, яка займалася незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Учасниками злочинного угрупування були семеро осіб. Один із ключових підозрюваних – працівник ДСНС.

Правоохоронці задокументували п’ять фактів збуту зброї, зокрема під час контрольних закупок.

"Упродовж 10-12 березня 2026 року у кількох районах Тернопільської області провели 30 одночасних обшуків. За їх результатами сімом особам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значний арсенал, який, за оцінками слідства, міг призначатися для нелегального продажу", – йдеться у повідомленні.

У зловмисників вилучили 2 автомати Калашникова, 11 одиниць іншої вогнепальної зброї, зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя, 1 гранатомет, 52 гранати, 2 запали, 2 міни, 170 снарядів калібру 30 мм, понад 3 тисячі патронів, 20 кг пороху, 83 кг куль, 12,2 кг ракетного палива, а також комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.

За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на "чорному ринку" становить близько 4,5 млн грн.

Нагадаємо, торік на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК
16 березня 2026, 16:17
На Тернопільщині під час пожежі загинув 6-річний хлопчик
12 березня 2026, 15:39
Обіцяли "відмазати" сина від ТЦК: у Тернополі жінка перерахувала шахраям 300 тис. грн
09 березня 2026, 13:49
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники знищили гармату, міномети і квадроцикли окупантів на Харківщині
16 березня 2026, 18:04
У Дніпрі хочуть облаштувати сквер пам'яті на місці ракетного удару
16 березня 2026, 18:00
У Тернополі водій Mazda не впорався з керуванням і врізався в електроопору
16 березня 2026, 17:37
Гучні затримання в СБУ: чиновників схопили на хабарях
16 березня 2026, 17:30
Українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен
16 березня 2026, 17:17
Прикордонники Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога
16 березня 2026, 16:48
Житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК
16 березня 2026, 16:17
Бенксі в Україні: журналісти назвали ймовірного автора муралів
16 березня 2026, 15:44
На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дністер і втекти до Молдови
16 березня 2026, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
