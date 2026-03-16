16 березня 2026, 15:25

"Фіктивна реєстрація та фейкове бронювання": Філатов заявив про зв'язок Лачена з Міноборони

Публічний скандал мера Дніпра Бориса Філатова та блогера Ігоря Лаченкова продовжився. На цей раз міський голова заявив про нібито зв'язок блогера з Міністерством оборони України

Про це мер Дніпра розповів у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами Бориса Філатова, 26-річного блогера нібито "ховають за бронюванням від підприємства-підрядника Міноборони, компанії "Мілвус груп".

"Там про нього, щоправда, не дуже хочуть розмовляти телефоном. Або кидають слухавку, або починають погрожувати. Але загалом це добре пояснює любов Лаченкова до верхівки МО", - пише мер Дніпра.

При великих заробітках "на папері", за словами Бориса Філатова, Ігор Лаченков проживає в гуртожитку у Вишневому під Києвом. Йдеться про гуртожиток, який мав відношення до одного з підприємств військово-промислового комплексу.

"Але ще більше співчуваю тому, наскільки тупо та бездарно була збудована вся ця схема. Бо мабуть і сам Лаченков не в курсі, яким чином його документи пройшли коло для реєстрації зі спецобліком одного з Бучанських РТЦК і нібито заселенням у колишній відомчий гуртожиток оборонки", - говорить міський голова.

За словами Бориса Філатова, блогер після того, як йому виповнилося 25 років, нібито встиг попрацювати аж у трьох таких підприємствах. Міський голова називає "Українські машини" (виробник дронів Sting), "Мехатроніку" (виробник станцій ППО) і "Мілвус" (виробник безпілотників SHULIKA). Філатов заявив, що Лаченков нібито з підробними документами ховається від Сил оборони.

"Принагідно хочу звернутися до нового керівництва Міноборони та Агентства оборонних закупівель, котрих пан Лаченков вилизав вже до блиску.
Не знаю, чи дивує когось з вас це так само, як мене.
Але очевидно, що ваші підлеглі та підрядники просто відмазали брехливу та трусливу мразоту від військового обліку.
Тож, коли Лаченков стверджує, що з мобілізацією і ТЦК незабаром наведуть лад, то дайте йому відчути це на власному прикладі", - написав Філатов.

Слід зазначити, що доказів у вигляді документів Борис Філатов не надав. При цьому сам Ігор Лаченков наразі ще не відповів на ці обвинувачення.

Що передувало конфлікту

Раніше мер Дніпра дав інтерв'ю виданню "Українська правда". Під час спілкування з журналістом він прокоментував своє ставлення до деяких блогерів. Зокрема, Ігоря Лаченкова. Борис Філатов висловив думку, що Ігор Лаченков "йде шляхом Джокера".

"Він йде просто шляхом Джокера, Романа Кравця. Він тільки там, скажімо так, грає в більш вищій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я б хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко. У нас така ж була блогер там, Алхім. Та там щось теж якісь мільйони і все. І потім опа - і поїхали все знову”, – сказав Борис Філатов.

Після цього між блогером-мільйонником та міським головою почалась публічна сварка. Ігор Лаченков звинуватив Бориса Філатова у корупції, а міський голова висував зустрічні звинувачення.

Дніпро Борис Філатов
