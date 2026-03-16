Бенксі в Україні: журналісти назвали ймовірного автора муралів

Мурал Бенксі в Бородянці на зруйнованому садочку "Буратіно". Фото: Київщина

Про це пише "Дзеркало тижня", передає RegioNews.

За їхніми даними, під псевдонімом може ховатися британський митець Робін Ганнінгем, який нібито використовував ім'я Девід Джонс.

Поштовхом для розслідування стали мурали Бенксі, створені у 2022 році у звільнених від російських окупантів населених пунктах Київської області.

Зокрема, журналісти відвідали село Горенка, де на стіні зруйнованого будинку з'явилося графіті з чоловіком у ванні. Місцеві повідомили, що під час роботи бачили кількох людей, серед яких британський фотограф Джайлз Дулі – засновник благодійної організації Legacy of War, що допомагає Україні.

Розслідувачі також розглядали інших кандидатів, серед яких музикант Роберт Дель Ная з гурту Massive Attack та французький художник Тьєррі Гетта.

Висновок Reuters: найімовірніший автор – Робін Ганнінгем із Брістоля. За даними журналістів, особа на ім'я Девід Джонс перетинала український кордон одночасно з Дулі та Дель Ная, а дата народження збігається з даними Ганнінгема.

Адвокат художника зазначив, що Бенксі не погоджується з багатьма деталями розслідування і просить не розкривати його особу, оскільки митець має право на приватність.

Як відомо, роботи вуличного художника Бенксі зʼявилися в українських містах восени 2022 року. Відтоді вони стали одними із символів підтримки України.

Бенксі підтвердив створення семи графіті в Україні. Основні роботи:

Бородянка: Гімнастка на стійці на руїнах (підтверджено автором).

Бородянка: Хлопчик, який кидає на підлогу чоловіка (дзюдоїст).

Ірпінь: Гімнастка у шийному бандажі зі стрічкою.

Київ (Майдан Незалежності): Діти, що гойдаються на протитанковому "їжаку".

Гостомель: Жінка в бігуді та протигазі з вогнегасником (була зрізана вандалами).

У грудні 2022-го одну з робіт намагалися викрасти, тому було ініційовано проєкт із захисту малюнків.